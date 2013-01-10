C罗戴帽 皇马4-0塞尔塔

C罗在周三的西班牙国王杯比赛中表现神勇，似乎已走出在金球奖的争夺中再次败给梅西的阴影。皇马主场4-0大胜塞尔塔，加上第一轮比赛的比分，以5-2的总比分进入四分之一决赛。C罗在前25分钟打入两球，第87分钟完成帽子戏法，并在两分钟后助攻赫迪拉破门。在上两场比赛中替补的卡西利亚斯重返首发阵容。路透