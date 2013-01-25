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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 25日 星期五 12:02 BJT

国王杯--巴萨4-2马拉加 半决赛将战皇马

周四进行的西班牙国王杯一场四分之一决赛中，巴塞罗纳客场4-2胜马拉加，以两回合6-4的总比分晋级，将在半决赛中对阵皇马。上半时佩德罗为客队首开纪录，华金追平，下半场初为人父的皮克破门为巴萨再度获得领先，主队凭借圣克鲁斯的进球再次扳平，随后伊涅斯塔与梅西各进一球锁定胜局。路透
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