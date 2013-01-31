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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 31日 星期四 13:59 BJT

国王杯--国家德比皇马主场1-1巴萨

周三西班牙国王杯半决赛国家德比第一场，皇马主场1-1与巴萨战平，上半时双方均无建树，下半时梅西助攻法布雷加斯为巴萨首开纪录，第81分钟瓦拉内头球破门追平比分。半决赛第二场将于二月底在诺坎普球场打响。路透

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