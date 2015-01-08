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路透中文体育短讯 | 2015年 1月 8日 星期四 09:07 BJT

马竞国王杯2-0胜皇马 托雷斯表现平平

马德里竞技周三在国王杯16强战中2-0击败同城劲敌皇家马德里，刚刚重返马竞的托雷斯表现平平。劳尔·加西亚第58分钟主罚点球为马竞首开纪录，吉梅内斯在终场前15分钟接角球头槌破网将比分锁定为2-0。重返老东家的托雷斯表现平淡，在60分钟后被换下。路透
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