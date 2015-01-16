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路透中文体育短讯 | 2015年 1月 16日 星期五 11:25 BJT

托雷斯独中两元 马竞国王杯淘汰皇马

托雷斯周四独中两元，率马德里竞技2-2逼平皇家马德里，以两回合总比分4-2淘汰皇马，晋级国王杯八强。托雷斯开场第一分钟就以一记进球震惊伯纳乌球场，这是托雷斯第一次在伯纳乌敲开皇马球门。拉莫斯和C罗分别头槌建功，但皇马最终无法挽救败局。路透
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