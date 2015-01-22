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路透中文体育短讯 | 2015年 1月 22日 星期四 14:53 BJT

巴萨国王杯首回合1-0小胜马竞

西班牙国王杯八强战周三上演巴塞罗那主场对阵马德里竞技的重头戏，梅西在主罚点球被扑出后补射入网，率巴萨1-0小胜马竞，在两回合交锋中暂时领跑。终场前六分钟巴萨球员布斯克茨在对方禁区内被国家队队友胡安弗兰绊倒，梅西主罚的点球被马竞门将奥布拉克扑出，不过皮球又落到梅西脚下，后者补射奠定胜局。路透
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