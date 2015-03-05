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路透中文体育短讯 | 2015年 3月 5日 星期四 14:32 BJT

巴萨挺进国王杯决赛

内马尔周三独中两元，队友苏亚雷斯锦上添花，共同率领巴塞罗那3-1客场击败比利亚雷亚尔，以两回合总比分6-2淘汰对手，晋级西班牙国王杯决赛。内马尔先是接梅西右侧传球破门，主队由多斯桑托斯第39分钟扳回一城，但主队皮纳第64分钟被罚出场给了巴萨机会。苏亚雷斯和内马尔随后各入一球。路透
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