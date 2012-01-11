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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 11日 星期三 15:38 BJT

皇马国王杯晋级八强

周二由於马拉加门将卡瓦列罗的失误，卫冕冠军皇家马德里客场侥幸1-0胜对手，以两回合总比分4-2淘汰对手，晋级西班牙国王杯八强。当场比赛进行到71分钟，替补上场的本泽马推射，阿根廷门将卡瓦列罗倒地拿球时，皮球却从其胯下漏过滚进球门，皇马最终以此进球锁定胜局。路透

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