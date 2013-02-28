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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 28日 星期四 10:06 BJT

国王杯--马竞淘汰塞维利亚 决赛将上演马德里德比

周三西班牙国王杯半决赛次回合交锋中，马德里竞技客场2-2战平塞维利亚，以4-3的总比分淘汰对手进入决赛。开场仅6分钟科斯塔为马竞首开纪录，第29分钟又助攻法尔考破门，第39分塞维利亚前锋纳瓦斯为主队扳回一城，补时阶段拉基迪奇破门追平比分。国王杯决赛将于5月18日打响，届时马竞将面对同城对手皇马。路透
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