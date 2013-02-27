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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 27日 星期三 10:49 BJT

C罗两球皇马3-1胜巴萨 进国王杯决赛

周二西班牙国王杯决赛半决赛第二回合皇马客场3-1胜巴塞罗那，以4-2的总比分闯入决赛。第13分钟皮克禁区内对C罗犯规，后者主罚点球命中，第57分钟迪玛利亚打门被扑出，C罗补射梅开二度，第68分钟瓦拉内扩大领先，临近终场时阿尔巴为巴萨打入唯一进球。皇马将在决赛中面对马德里竞技或塞维利亚。路透
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