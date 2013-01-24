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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 24日 星期四 15:00 BJT

九人皇马守住国王杯胜果

皇家马德里周三以惨痛代价1-1逼平巴伦西亚，以两回合总比分3-1淘汰对手晋级国王杯决赛。皇马阵中科恩特朗和迪玛利亚被红牌罚下，门将卡西利亚斯受伤下场。本泽马在上半时即将结束时为皇马首开纪录，科斯塔之后利用一记任意球低射敲开皇马门将阿丹的十指关。皇马将与巴萨和马拉加之间的胜者争夺国王杯。路透
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