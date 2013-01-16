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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 16日 星期三 13:45 BJT

国王杯--皇马2-0巴伦西亚

周二西班牙国王杯四分之一决赛首回合比赛皇家马德里2-0主场击败巴伦西亚。上半场临近结束时本泽马首开纪录，第74分钟巴伦西亚球员自摆乌龙。双方将在下周转战至巴伦西亚主场，胜者将在半决赛中对阵巴萨或马拉加。皇马此前因伤缺阵近3个月的马塞洛复出，而拉莫斯与佩佩则分别由于禁赛和受伤未能出场。路透
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