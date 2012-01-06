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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 6日 星期五 17:30 BJT

巴伦西亚1-0小胜塞维利亚

周四在西班牙国王杯1/8决赛一场较量中，巴伦西亚主场1-0小胜赛塞维利亚，全场唯一一粒进球是在比赛第33分钟，由巴西前锋乔纳斯远射破门完成。另外卫冕冠军皇马与亚军巴塞罗那本周各自取胜後，八强狭路相逢似乎已不可避免。路透

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