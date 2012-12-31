版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 12月 31日 星期一 11:47 BJT

拉科鲁尼亚解雇主帅

西甲垫底队伍拉科鲁尼亚周日宣布解雇主帅奥迪拉。拉科主席伦多伊罗在官网宣布：“我们认为现在是寻求改变的理想时机……未来数小时内，也许是明天，我们希望向外界公开我们的新任主帅。”西班牙媒体报道称，前里斯本竞技主帅帕西恩西亚将接任帅印。图为下课主帅奥迪拉。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐