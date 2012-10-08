版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 10月 8日 星期一 11:38 BJT

国家德比巴萨2-2平皇马 梅西C罗各2球

周日西甲联赛一场焦点战打响，巴塞罗纳主场2-2战平皇家马德里，C罗与梅西双双上演梅开二度好戏。上半时第23分钟C罗先拔头筹，8分钟後梅西将比分扳平，第61分钟梅西打入任意球将比分反超，而5分钟後C罗接传将比分改写为2-2。最终皇马客场成功取得1分，但仍落後巴萨8分。

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐