世界杯-足坛名宿迪斯蒂法诺生命垂危

名宿斯蒂法诺在C罗陪伴下2011年11月3日在皇马出席活动。 REUTERS/Sergio Perez

路透马德里7月5日 - 马德里急救服务机构的消息人士告诉路透，88岁高龄的足坛名宿阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺周六心脏病发作，目前生命垂危。

生于阿根廷的迪斯蒂法诺是足球史上最伟大的球员之一。不愿透露身份的消息人士称，在经过了18分钟呼吸停顿后，他被送进了马德里葛瑞格里欧马拉农(Gregorio Maranon)医院的重症监护室。该消息目前还未得到证实。

迪斯蒂法诺被誉为“金箭头。他今年身体数次出现状况，出席公众场合时也总是坐着轮椅。

他在2005年心脏手术后植入了心律调节器

他在1953年加盟皇家马德里，作为球员的成就让皇马一跃成为世界顶尖俱乐部。

迪斯蒂法诺球技出众，由他领衔锋线的皇马曾在1956-60年间豪夺欧洲冠军杯五连冠，其中他在每年的决赛中都有进球。

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编译：顾桥孜 发稿：王燕焜

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