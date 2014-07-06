世界杯-足坛名宿迪斯蒂法诺生命垂危

标题新闻：马来西亚4月1-20日棕榈油出口较上月同期减少1%至705,372吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透马德里7月5日 - 马德里急救服务机构的消息人士告诉路透，88岁高龄的足坛名宿阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺周六心脏病发作，目前生命垂危。
生于阿根廷的迪斯蒂法诺是足球史上最伟大的球员之一。不愿透露身份的消息人士称，在经过了18分钟呼吸停顿后，他被送进了马德里葛瑞格里欧马拉农(Gregorio Maranon)医院的重症监护室。该消息目前还未得到证实。
迪斯蒂法诺被誉为“金箭头”。他今年身体数次出现状况，出席公众场合时也总是坐着轮椅。
他在2005年心脏手术后植入了心律调节器
他在1953年加盟皇家马德里，作为球员的成就让皇马一跃成为世界顶尖俱乐部。
迪斯蒂法诺球技出众，由他领衔锋线的皇马曾在1956-60年间豪夺欧洲冠军杯五连冠，其中他在每年的决赛中都有进球。
更多巴西世界杯报道请点击here
（完）
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
欲取得相关消息，请点选括号内代码或连结，即可读取所需新闻内容。 --------------------------------------------------------------------------- 法国选民周日将前往投票站参加第一轮总统选举投票。这是他们记忆中结果最难预料的总统选举。民调显 示，独立的中间派候选人马克龙胜算最高。 但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领 先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。 ------------------------------最新主要新闻--------------------------------------- > 《焦点》法国大选在即，欧洲央行决策者矢言保持刺激举措 > 法国政治：中间派候选人马克龙勉强领先，极右翼勒庞强化欧元怀疑论调 > 背景资料：法国大选首轮投票四强相争，谁将晋级第二轮？
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。