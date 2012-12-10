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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 10日 星期一 14:14 BJT

西甲---法尔考5球 马竞6-0横扫拉科鲁尼亚

周日西甲联赛马德里竞技主场6-0大胜拉科鲁尼亚，法尔考一人独中五元，为10年来首位在西甲联赛中单场比赛打入5球的球员，另一枚进球由迭戈·科斯塔打入。在迄今西甲本赛季15轮比赛中法尔考共打入16球，领先C罗3球，落後头号射手梅西7球。另一赛场上，皇家马德里客场3-2胜巴拉多利德。路透

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