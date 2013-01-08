瓜帅证实下赛季将重执教鞭

前巴塞罗那主教练瓜迪奥拉周一在参加FIFA年度颁奖礼时证实，在隐退休养了一年之后，将于下赛季复出执教。42岁的西班牙人在带领巴萨走过四年的辉煌之后于去年决定不再续约。瓜帅的复出将使其成为各大球队追逐的焦点，有媒体报道称曼联、曼城、切尔西等大牌俱乐部都有意在帅位空缺时让他接任。路透