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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 8日 星期二 13:51 BJT

瓜帅证实下赛季将重执教鞭

前巴塞罗那主教练瓜迪奥拉周一在参加FIFA年度颁奖礼时证实，在隐退休养了一年之后，将于下赛季复出执教。42岁的西班牙人在带领巴萨走过四年的辉煌之后于去年决定不再续约。瓜帅的复出将使其成为各大球队追逐的焦点，有媒体报道称曼联、曼城、切尔西等大牌俱乐部都有意在帅位空缺时让他接任。路透
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