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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 21日 星期二 11:04 BJT

梅西称希望瓜帅与巴萨续约

巴塞罗那周日5-1胜巴伦西亚後，世界足球先生梅西表示望主帅瓜迪奥拉续约，本赛季後继续留守巴萨。瓜帅在此前一天的赛前记者会上称需要更多时间决定未来去向。他与巴萨的合约是逐年续签。梅西接受电视采访时表示：“我们希望他留守，他对我们、对俱乐部都很重要。”路透

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