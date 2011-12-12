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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 12日 星期一 15:57 BJT

巴萨3-1胜皇马西甲登顶

周六在伯纳乌球场上演的西班牙德比大战中，巴塞罗那客场3-1逆转皇家马德里，西甲排名升至第一。比赛中本泽马开赛第23秒首开纪录，为皇马先拔头筹，上半场30分钟，桑切斯为巴萨扳平比分，下半场第8分钟哈维将比分改写为2-1，第66分钟法布雷加斯破门，最终巴萨3-1击败皇马。路透

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