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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 20日 星期五 11:11 BJT

巴伦西亚4-1胜莱万特

巴伦西亚周四在西班牙国王杯四分之一决赛中主场4-1大胜同城劲敌莱万特，向跨入半决赛、挑战卫冕冠军皇家马德里或去年亚军巴塞罗那迈出一大步。前西班牙中场国脚巴勃罗贡献三次助攻，第24分钟霍纳斯为主队首开纪录，另外索尔达多、皮亚蒂与科斯塔亦分别进球，莱万特方仅有科内进球。路透

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