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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 31日 星期二 11:39 BJT

马竞1-0小胜 继续崛起

新帅西蒙尼执教下的马德里竞技周一继续复苏征程，乌拉圭後卫迭戈·戈丁中场休息前的绝杀一球帮助马竞在西甲一场艰难对阵中1-0胜奥萨苏纳，排名升至第七，较同城劲敌、西甲领头羊皇家马德里落後23分。在西蒙尼的带领下，马竞近期迅速崛起，取得三胜一平，且保球门不失。路透

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