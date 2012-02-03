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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 3日 星期五 11:48 BJT

巴萨忐忑等待瓜帅去留决定

周六西甲主场对阵皇家社会在即，但巴塞罗那已经连续三场比赛平局，且主帅瓜迪奥拉不愿表态签署新合约，对当前紧绷的神经亦有害无益。现年41岁的瓜迪奥拉希望新协议一年一签，而本赛季中人们对於他6月份可能离队的猜测也越来越多。路透

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