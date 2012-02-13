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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 13日 星期一 18:36 BJT

C罗演帽子戏法 皇马领先巴萨10分

C罗周日收获个人本赛季第六个帽子戏法，助皇马主场4-2胜10人迎战的莱万特，皇马在西甲榜首位置已领先巴塞罗那10分。开赛第5分钟卡伯拉尔头球破门，使莱万特意外领先，但C罗的帽子戏法将比分超出，另外科内与本泽马分别为两队建功，皇马最终4-2胜出。路透

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