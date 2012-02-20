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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 20日 星期一 10:28 BJT

皇马4-0胜桑坦德

周六C罗头球破门，助皇马主场4-0胜10人迎战的桑坦德竞技。卡卡的绝妙助攻帮助C罗第6分钟破门，收获个人在本赛季西甲的第28粒进球。上半时结束前桑坦德後卫西斯马被出示第二张黄牌，桑坦德被迫10人应战。上半时补时阶段本泽马进球，迪马里亚和本泽马随後分别建功。路透

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