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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 27日 星期一 14:01 BJT

梅西绝杀 巴萨2-1胜马竞

敏捷的思维与出色的控球技术令梅西再次闪耀赛场。周日西甲一役中巴萨客场2-1击败马竞，梅西第81分钟任意球绝杀，这是本赛季梅西第28个联赛进球，他仍落后皇马前锋C罗一球。另外阿尔维斯第36分钟为巴萨首开纪录，法尔考第49分钟为马竞追回一球。路透

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