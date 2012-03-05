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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 5日 星期一 16:52 BJT

皇马5-0横扫西班牙人

西甲领头羊皇家马德里周日5-0横扫西班牙人，C罗西甲本赛季进球数则达到30粒，皇马相对巴塞罗那的积分优势重新回到10分。上赛季以40粒进球捧回欧洲金靴的C罗第23分钟为皇马首开纪录，第38分钟赫迪拉将领先优势扩大至两球，伊瓜因下半时两次破门，皇马最後一球由卡卡贡献。路透

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