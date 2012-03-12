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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 12日 星期一 18:45 BJT

梅西2球 巴萨2-0告捷

梅西近来的进球势头有增无减，周日西甲一役中，他独中两元，帮助巴塞罗那客场2-0击败桑坦德竞技，巴萨与领头羊皇家马德里的积分差距再度回到10分。三次世界足球先生得主梅西最近六场比赛中的进球数已经达到16粒，其中包括上周三欧冠一役中单场进五球。路透

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