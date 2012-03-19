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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 19日 星期一 12:15 BJT

皇马1-1憾平马拉加

周日西甲一役中，卡索拉最後时刻上演精彩任意球，帮助马拉加客场1-1意外战平西甲领头羊皇家马德里。皇马目前积71分，在西甲还剩11轮情况下，领先第二名巴塞罗那8分。巴萨周六客场2-0胜塞维利亚。本场比赛本泽马第35分钟为皇马拔头筹，卡索拉补时进球为客队追平比分。路透

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