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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 22日 星期四 18:02 BJT

皇马1-1再遭逼平

皇家马德里四天内第二次遭遇平局。周三皇马因比赛尾声丢球，客场1-1遭比利亚雷亚尔逼平，此役後在西甲积分榜领先第二名巴塞罗那6分。C罗于第62分钟为皇马确立领先优势，但第82分钟，塞纳以任意球为比利亚雷亚尔扳平比分。西甲还剩10轮情况下，皇马一度领先10分的优势有所缩小。路透

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