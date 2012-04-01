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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 1日 星期日 11:22 BJT

皇马领跑西甲 超巴萨6分

周六C罗率皇家马德里客场5-1狂屠奥萨苏纳，本泽马为皇马首开纪录，C罗与伊瓜因分别梅开二度，奥萨苏纳只有尼诺进球。当天另外一役中巴塞罗那主场2-0轻取毕尔巴鄂，伊涅斯塔与梅西双双一球立功。目前西甲还剩8轮比赛，皇马积78分，巴萨落后6分，积72分。路透

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