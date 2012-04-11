版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 4月 11日 星期三 12:22 BJT

巴萨大胜赫塔菲 落后皇马1分

周二西甲一场焦点战中，巴塞罗那主场4-0大胜赫塔菲，智利射手桑切斯梅开二度，巴萨将其与领头羊皇家马德里的积分差距缩小至1分。桑切斯第13分钟为巴萨首开纪录，第39分钟梅西攻入其西甲个人第39粒进球，下半时桑切斯与佩德罗三分钟内各进一球。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐