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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 16日 星期一 12:14 BJT

皇马巴萨西甲双双告捷

西甲双雄皇家马德里与巴塞罗那周六双双告捷。皇马主场3-1逆转胜希洪竞技，C罗以第41粒进球刷新此前他所创下的西甲单赛季进球纪录，伊瓜因、本泽马各进一球，米格尔为希洪贡献一球。两个小时後世界足球先生梅西梅开二度，追平C罗进球纪录，助巴萨客场2-1胜莱万特。路透

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