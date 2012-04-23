版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 4月 23日 星期一 10:18 BJT

国家德比皇马力克巴萨

C罗命中制胜一球，助皇家马德里周六在西班牙国家德比客场2-1击败巴塞罗那，在西甲仅剩四轮情况下，榜首领先优势扩大至七分。这是皇马在最近八场国家德比中首度取得胜利。赫迪拉为皇马首开纪录，替补出场的桑切斯第70分钟为巴萨扳平比分，但C罗第73分钟接厄齐尔妙传一锤定音。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐