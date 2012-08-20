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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 20日 星期一 10:29 BJT

巴萨5-1胜皇家社会

12/13赛季西甲联赛首轮开战，巴萨周日主场迎战皇家社会，接替瓜迪奥拉的新任主教练比拉诺瓦献上完美首秀。上半时梅西进两球、普约尔和佩德罗各进一球，下半时比利亚替补登场进球，助巴萨5-1取胜并领跑积分榜。

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