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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 27日 星期一 11:18 BJT

皇马爆冷负赫塔菲 巴萨继续领跑积分榜

西甲联赛皇马周日客场对阵赫塔菲，第27分钟伊瓜首先破门，而下半场赫塔菲连扳两球，最终卫冕冠军1-2不敌赫塔菲，结束了最近西甲24场不败的记录。在另一场焦点赛中，梅西在第76分钟、第80分钟连入两球，助巴萨2-1逆转奥萨苏纳，两轮全胜领跑积分榜，而皇马两轮过後仅积一分。

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