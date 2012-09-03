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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 3日 星期一 14:34 BJT

皇马迎联赛首胜 巴萨继续领跑

周日皇马3-0胜10人迎战的格拉纳达，迎来西甲新赛季开赛以来的首场胜利。C罗梅开二度，打入个人在皇马的第149与第150个进球，伊瓜因亦破门建功。在联赛另一场比赛中，巴萨主场1-0胜瓦伦西亚，继续领跑积分榜，领先皇马5分。

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