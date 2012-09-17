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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 17日 星期一 13:45 BJT

皇马0-1塞维利亚 落後巴萨8分

周六皇马客场对阵塞维利亚，主队开场第二分钟便进球，特洛霍夫斯基中路接队友传球破门，皇马至比赛结束毫无建树，最终0-1战败，在联赛前四轮比赛中仅积4分，排名第10，落後巴萨8分。状态不稳的皇马将在本周二主场迎来与曼城的欧冠焦点战。

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