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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 12日 星期一 11:52 BJT

梅西梅开二度 巴萨高歌猛进

梅西周日贡献两球，助巴塞罗那4-2惊险击败马洛卡，在本赛季西甲前11轮保持不败，其中取得10场胜利，追平皇马此前在西甲历史上两次创造的最佳开局，皇马之前分别在1968-69和1991-92赛季前11轮中取得如此骄人成绩。现排名第三的皇马2-1击败莱万特。图为梅西庆祝进球。路透

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