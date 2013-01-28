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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 28日 星期一 12:15 BJT

西甲--梅西4球巴萨5-1奥萨苏纳

周日西甲联赛第21轮巴塞罗纳主场5-1大胜10人奥萨苏纳，梅西独中四元，佩德罗亦打入一球。本场比赛结束后梅西本赛季联赛共打入33球；在本轮另一场比赛中皇马主场4-0完胜赫塔菲，上半场双方均无建树，拉莫斯第53分钟首开纪录，C罗随后在10分钟内完成帽子戏法。路透
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