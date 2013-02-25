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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 25日 星期一 11:36 BJT

10人马竞击败西班牙人

法尔考周日点球命中，帮助10人应战的马德里竞技主场1-0击败西班牙人，继续保持本赛季西甲中的主场全胜纪录。哥伦比亚前锋法尔考第38分钟打进个人在本赛季西甲的第21个进球，稍后马竞队长加布里埃尔-费尔南德斯吃到第二张黄牌被罚下，整个下半时都少一人作战的马竞最终勉强保住胜果。路透
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