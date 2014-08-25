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路透中文体育短讯 | 2014年 8月 25日 星期一 11:14 BJT

梅西独中两元 率巴萨3-0轻取埃尔切

梅西周日在巴塞罗那主场迎战埃尔切的西甲比赛中很快找到状态，全场梅开二度，率巴萨3-0取胜，为新主帅恩里克送上西甲开门红。小将穆尼尔为巴萨贡献了另外一记进球。巴萨阵中的马斯切拉诺第43分钟时因放倒对方球员加里-罗德里格斯被红牌罚下。路透
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