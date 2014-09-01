版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2014年 9月 1日 星期一 11:47 BJT

皇马2-4遭皇家社会逆转 巴萨1-0告捷

祖鲁图萨周日独中两元，率皇家社会4-2成功逆转皇家马德里，而巴塞罗那在最后时刻进球，1-0小胜比利亚雷亚尔。皇马开赛11分钟已经取得2-0领先似乎胜券在握，但主场作战的皇家社会奋起反击连扳四球锁定胜利。图为皇家社会球员庆祝进球。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐