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路透中文体育短讯 | 2014年 12月 22日 星期一 15:09 BJT

格里兹曼帽子戏法 马竞4-1大胜毕尔巴鄂

前锋格里兹曼周日下半时上演帽子戏法，率马竞客场4-1大胜毕尔巴鄂竞技。在对手第17分钟取得领先后，马竞充分展示出助其上赛季夺冠的顽强精神，格里兹曼下半时开局不久将比分扳平，七分钟后加西亚打入一记点球，法国前锋格里兹曼随后又连入两球，将比分定格在4-1。路透
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