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路透中文体育短讯 | 2015年 1月 12日 星期一 13:49 BJT

巴萨3-1击败马竞

梅西周日命中一球，并分别助攻内马尔和苏亚雷斯，率巴塞罗那主场3-1击败西甲卫冕冠军马德里竞技，继续紧跟领头羊皇家马德里。不过梅西第56分钟在禁区内侵犯戈麦斯被判罚点球，曼珠季奇主罚命中，这也是梅西在10年职业生涯中在国家队及俱乐部比赛中首次因犯规被判罚点球。路透
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