版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2015年 1月 19日 星期一 14:45 BJT

皇马轻取赫塔菲 西甲继续领跑

皇马周日3-0客场击败赫塔菲，确保西甲领头羊位置，C罗此役为皇马贡献两球。卫冕冠军马德里竞技则主场2-0击败垫底球队格拉纳达，排名重返第三位。少赛一场的皇马18轮比赛过后积45分领跑，巴塞罗那目前积44分排第二，马竞41分列第三。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐