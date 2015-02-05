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路透中文体育短讯 | 2015年 2月 5日 星期四 17:11 BJT

皇马2-1击败塞维利亚

哈梅尔·罗德里格斯周三率先头槌破门，助皇家马德里2-1击败塞维利亚，目前在西甲积分榜的领跑优势扩大至四分。皇马全取三分，为周六对阵马德里竞技的德比大战做好充分热身，但后卫拉莫斯与罗德里格斯都因伤退场给球队蒙上阴影。路透
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