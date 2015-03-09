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路透中文体育短讯 | 2015年 3月 9日 星期一 13:53 BJT

梅西刷新西班牙俱乐部帽子戏法纪录

梅西周日率领巴塞罗那6-1狂胜巴列卡诺，登顶西甲榜首，并刷新西班牙俱乐部帽子戏法纪录。梅西在下半时大发神勇，在仅12分钟内完成个人代表巴萨的第32个帽子戏法。之前他与毕尔巴鄂竞技射手萨拉同以31个帽子戏法并列榜首。巴萨目前以62分排名西甲榜首，周六输给毕尔巴鄂的皇马一分之差列次席。路透
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