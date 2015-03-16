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路透中文体育短讯 | 2015年 3月 16日 星期一 14:53 BJT

贝尔独中两元 打破近期进球荒

皇家马德里边锋贝尔周日独中两元，帮助欧洲冠军主场2-0击败莱万特，结束个人九场比赛进球荒。创转会费世界纪录的贝尔在皇马近期表现低迷时受到本队球迷的嘘声，此役他在上半时连中两球，为皇马锁定胜利，目前落后西甲领头羊巴塞罗那一分。路透
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